Nascuta in Fagaras, prizoniera in Hamas

Familia lui Doron Steinbrecher, una dintre cele trei ostatice eliberate duminica, 19 ianuarie, din Fasia Gaza, a transmis o declaratie in care isi exprima recunostinta pentru ca tanara a ajuns in Israel, in siguranta, scrie The Times of Israel."Dupa 471 de zile insuportabile, iubita noastra Dodo s-a intors in sfarsit in bratele noastre. Dorim sa ne exprimam recunostinta sincera fata de toti cei care ne-au sprijinit si ne-au insotit de-a lungul acestei calatorii", scrie in comunicatul familiei. ... citește toată știrea