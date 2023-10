Ca in fiecare an, membrii Fundatiei Europene Nicolae Titulescu au organizat vineri, 29 septembrie, un pelerinaj la mormantul lui Nicolae Titulescu, in curtea Bisericii Sf. Nicolae, din Scheii Brasovului. Conform testamentului sau, Nicolae Titulescu - care a murit la Cannes, in 1941 - a fost adus in tara si reinhumat la Brasov, in 1992. De atunci, Fundatia, condusa de fortul premier Adrian Nastase, ii onoreaza memoria prin publicatii, evenimente dar, anual, si printr-un moment de reculegere si o ... citeste toata stirea