"Nea Aurel" i-a dat de gol

Luni, 10 februarie, Calin Georgescu le-a cerut simpatizantilor sai sa boicoteze supermarketurile. Detalii, aici. In dimineata aceleiasi zile, acesta, alaturi de sotia lui, Cristela, a aparut intr-un material video publicat de Realitatea TV in timp ce ar face cumparaturi dintr-o piata din Bucuresti. In primele minute din acest clip video apare si "nenea Aurel", un vanzator luat in brate de Cristela. Calin Georgescu ii cere lui "nenea Aurica", asa cum il numeste, produse precum mere, suc de rosii ... citește toată știrea