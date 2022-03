Calendarul ne spune ca este primavara, insa gerul de crapa pietrele si vantul aspru ne dovedesc opusul. Traim o iarna in primavara si asteptam primele semne ale primaverii ce se lasa asteptata.Vantul rece ce sufla peste Brasov are un nume ca de poveste, Nemirul sau Nemerul si se spune ca este frate cu Crivatul.Nemirul sufla in depresiunile din estul Transilvaniei, ... citeste toata stirea