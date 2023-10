Sambata, 7 octombrie, are loc Noaptea Alba a Galeriilor Brasov 2023.Editia din acest an a Noptii Albe a Galeriilor, frenetic sustinuta de SEWA Experiences - ALCHIMIE, suscita intersectia dintre un cadru prielnic pentru neconventional si inedit cu versatilele produse din industria creativa a Brasovului.NAG are loc anul acesta in perioada 6 - 8 octombrie, reunind 13 galerii din mai multe orase. Noaptea Alba a Galeriilor este organizata in Alba Iulia, Arad, Brasov, Bucuresti, Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea