Noaptea de Inviere, cu Lyride pe cer. Vizibile si din Brasov

Curentul de meteori Lyride va putea fi vazut si din Brasov, apogeul fenomenului cosmic spectaculos fiind atins in noptile de 22/23 si 23/24 aprilie.Planeta noastra trece printr-o zona pe unde a fost cometa C/1861 G1 (Thatcher), iar praful din coada sa va arde in atmosfera. Lyride este unul dintre cele mai vechi curente observate, primele fiind vazute de chinezi acum 2.600 de ani (687 i.e.n). Se estimeaza ca se vor vedea aproximativ 20 de stele cazatoare pe ora, din locurile situate in afara ... citeste toata stirea