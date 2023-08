In Noptea Muzeelor la Sate, mai multe muzee si spatii culturale din sate din judetul Brasov, printre care si Biserica Fortificata Cincisor vor putea fi vizitate pe 2 septembrie.Sambata, 2 septembrie, in toata tara are loc prima editie a Noptii muzeelor la sate, o nocturna dedicata exclusiv patrimoniului cultural din zonele rurale, al carei initiator este Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania (RNMR).Cu acest prilej, Asociatia ... citeste toata stirea