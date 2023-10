In ultima duminica din octombrie in peste 100 de localitati din Romania si Ungaria s-a anuntat ca se vor aprinde focuri de veghe, pentru a aminti de dorinta de autonomie a Tinutului Secuiesc, scrie presa maghiara. Este Ziua Autonomiei Secuilor, iar inca din 2015, in urma unui apel al Consiliuluiui National Secuiesc (CNS) a fost lansata organizarea de focuri de veghe in mai multe localitati din Transilvania, cu scopul de a marca si de a face vizibile granitele Tinutului Secuiesc, care sunt, in ... citeste toata stirea