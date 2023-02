Notarita - pilot in 5 campionate

Antonia Tanasie face performanta atat la birou, cat si in motorsport. De profesie notar, blonda din Brasov este pilotul care a concurat in 5 campionate: Promo Rally, Time Attack, Super Slalom, Super Rally si Viteza in Costa.Antonia Tanasie a avut de dus munca de lamurire cu sotul ei pana sa ajunga pe circuit. "Nu stiam cum sa-l conving pe sotul meu sa ma lase sa particip si de ziua lui am organizat o urcare in Campionatul de Viteza in Coasta, cu unul dintre pilotii profesionisti. Am zis sa ii ... citeste toata stirea