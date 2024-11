Noua era cu Trump. Ce personaje "colorate" vor face parte din viitoarea administratie SUA

Dupa o revenire rasunatoare la presedintia Statelor Unite, Donald Trump se pregateste sa aduca la Casa Alba o galerie de personaje colorate, comenteaza miercuri AFP.Domnul "doamne nefericite cu pisici"J.D. Vance l-a sustinut pe Donald Trump in cursa si va ocupa functia de vicepresedinte in noua administratie americana. Acest fost militar in varsta de 40 de ani va deveni al treilea cel mai tanar vicepresedinte din istoria SUA. O pozitie cu atat mai expusa cu cat republicanul in varsta de 78 ... citește toată știrea