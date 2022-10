Noul reprezentat al UNICF in Romania a ales Brasovul pentru prima vizita oficiala

Noul reprezentant al UNICEF in Romania, Anna Riatti, a inceput marti o vizita la Brasov, orasul nostru fiind primul din tara noastra in care aceasta face o vizita oficiala.Conform anuntului Primariei Brasov, in prima zi a vizitei, reprezentanta UNICEF, a vizitat Centrul Comunitar Integrat pentru Copii din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Brasov, apoi centrul Blue Dot de la CATTIA (Centrul de afaceri din Bartolomeu). Pentru joi, 13 octombrie (in ultima zi a vizitei), Anna Riatti are ... citeste toata stirea