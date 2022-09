(Nu) Trebuie sa mori pentru Putin

Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri, 21 septembrie, prima mobilizare in Rusia dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, chiar daca partiala (toti cetatenii care au facut armata, aflati in rezerva, vor fi mobilizati), si si-a exprimat sprijinul pentru anexarea a patru regiuni din Ucraina. Intr-o miscare coordonata, separatistii pro-rusi au anuntat marti referendumuri pentru alipirea la Rusia, in perioada 23-27 septembrie, in provinciile Lugansk, Donetk, Herson si Zaporojie, ... citeste toata stirea