In Romania, se trece la ora de iarna in weekendul 28-29 octombrie. Romanii dau ceasurile inapoi cu o ora, iar cea mai lunga zi din an va fi duminica, 29 octombrie. Ora 4.00 devine ora 3.00, in noaptea de 28/29 octombrie. Noaptea va fi mai lunga cu o ora, iar ultima duminica din luna octombrie va fi cea mai lunga zi din acest an, avand 25 de ore.In fiecare an sunt doua schimbari de ora: in martie si in octombrie, motivul principal fiind conservarea energiei. In martie trecem la ora de vara, si ... citeste toata stirea