Nu vor fi surprize pe drumurile Brasovului in aceasta iarna

Alesii judeteni brasoveni au aprobat in sedinta de plen din 31 octombrie Planul Operativ de Actiune pe timpul iernii 2022-2023 pe drumurile aflate in administrarea Consiliului Judetean Brasov. Odata votat acest plan, presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, a anuntat ca in scurt timp vor fi semnate si contractele cu firmele care vor presta acest serviciu si vor fi alocate sumele pentru achizitionarea parazapezilor si materialelor antiderapante. "Totodata, pentru a ne asigura ca ... citeste toata stirea