"Numai pe apa nu am desenat"

Anca Timis este o brasoveanca indragostita nebuneste de arta. Deseneaza cu drag, cu rabdare si bucurie, astfel ca a reusit sa transforme talentul si pasiunea intr-o afacere "colorata". Banalele ziduri negre se transforma rapid in povesti create cu multa imaginatie si har.Brasoveanca a studiat Dreptul, dorindu-si sa profeseze ori in Diplomatie ori in ONG-uri, in caritate. Si cum se intampla de la sine, cand tu nu esti sigur, viata iti arata drumul pe care trebuie sa mergi ca sa ajungi unde ... citește toată știrea