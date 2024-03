O brasoveanca, pana la capatul lumii: 30.000 de kilometri, singura, cu catelusa ei

Foto: UN VIS TRANSFORMAT IN REALITATE. Incepand din 2009, Roxana calatoreste constant, organizand singura complet fiecare plecare in strainatate pentru a descoperi lumea asa cum este.Roxana Carceag, o tanara din Brasov pasionata de calatorii, a facut pasul cel mare in aventura vietii sale, explorand lumea alaturi de cel mai loial companion, catelusa Joy. Din Romania pana la capatul lumii, in Ushuaia, cel mai sudic punct de pe glob, au strabatut impreuna peste 30.000 km, schimband zeci de ... citește toată știrea