O deraiere tinuta la secret: trenul cu motorina din Darste

Un tren cu vagoane cisterna a deraiat luni, 17 octombrie, in zona Darste din Brasov, incident despre care cei de la CFR, ISU si Politie spun ca au aflat din presa. Potrivit informatiilor detinute de Club Feroviar, garnitura era operata de firma privata GFR, iar cauzele accidentului nu sunt cunoscute."Luni, in jurul orei 17.15, in statia Darste, la manevra de introducere a sase vagoane pe linia industriala Lukoil, locomotiva de manevra a GFR a depasit semnalul si a deraiat. Incidentul este ... citeste toata stirea