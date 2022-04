O fabrica din Brasov foloseste ca materie prima doar hartie reciclata

Reciclarea este cea mai buna solutie pentru protejarea si conservarea resurselor naturale, pentru reducerea cantitatii de deseuri si a poluarii, a subliniat vicepresedintele Consiliului Judetean Brasov, Szenner Zoltan.Acesta a fost recent in vizita la fabrica de hartie DS Smith din Zarnesti, unde functioneaza foarte bine un proces de productie in care sunt reciclate deseurile. Practic, fabrica are ca materie prima doar hartie reciclata."Reciclarea ambalajelor din hartie ... citeste toata stirea