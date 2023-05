In perioada de lockdown din pandemie, un cuplu surprins de eveniment in Africa de Sud a avut o idee remarcabila, care a atras numeroase alte persoane de pe intreg mapamondul, chiar si acum, la trei ani de cand coronavirusul nu ne mai tine in case."View from Your Window (Vedere de la fereastra ta)" este pagina de Facebook creata, pe care, ulterior, au postat oameni de pe toate continentele, cu locuri superbe sau obisnuite.O postare a brasovencei Gabriela Nicoleta din Fundata a atras repede ... citeste toata stirea