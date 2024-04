"O imbatraneste mult"

Simona Halep, nume emblematic in lumea tenisului mondial, isi surprinde sustinatorii inaintea participarii la Mutua Madrid Open 2024! De data aceasta, cu o schimbare radicala de look. Stilistul sportivei a postat, joi, 4 aprilie, pe pagina sa de Instagram o fotografie care i-a dezvaluit noua infatisare, laudand rezultatul final si subliniind stralucirea naturala a noii coafuri. Reactiile nu au intarziat sa apara, insa nu toate au fost pozitive."Culoarea este superba! Ii pune ochii in evidenta! ... citește toată știrea