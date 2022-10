O lume intreaga in Piata Sfatului: 21 de tari prezentate de migranti "adoptati" de Brasov

O calatorie in jurul lumii in doar cateva minute au putut face brasovenii care au ajuns duminica, 9 octombrie, in Piata Sfatului. Ziua Multiculturalitatii a adus standuri din Europa, Africa, Asia si America Latina, la care migrantii au prezentat cele mai frumoase traditii din tara lor natala. "Ziua Multiculturalitatii in Brasov isi propune sa aduca impreuna brasovenii cu toate comunitatile de straini care traiesc in judet. Prima tara reprezentata este Ucraina si este atat de multa lume pentru ... citeste toata stirea