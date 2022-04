O medicinista de la Brasov, aleasa cea mai frumoasa, in Dubai

Alexandra Stroe, studenta la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Transilvania Brasov, a castigat Miss Supertalent of the World 2022 Dubai Grand Final, fiind incoronata la finalul competitiei, informeaza un comunicat InfoFashion Romania.Sezonul 14 Miss Supertalent of the World 2022 a avut loc pe 26 martie in Dubai Festival City, in Emiratele Arabe Unite. Potrivit sursei citate, 38 de fete din 38 de tari au participat la aceasta competitie ... citeste toata stirea