O mireasa atipica, in Poiana Brasov

Atunci cand vremea e frumoasa, iar de pe partie se vad limpede Bucegii si Piatra Craiului, orice pare posibil: chiar si sa asortezi claparii cu rochia de mireasa. O astfel de idee i-a venit unui cuplu, la o luna dupa nunta."Am venit pentru a face niste poze dupa nunta. Suntem amandoi brasoveni si ne doream sa facem aceste poze in Poiana Brasov", spune sotul. "Ne-am dorit nunta iarna, am avut-o acum o luna. Atunci nu a fost zapada, ca am vrut nunta cu zapada, si ne-am gandit ca acum ar fi ... citește toată știrea