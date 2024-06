O noua "armata": in "boot camp", cu 5.000 de lei pe luna

Foto: Spinu (MApN): "Este un mit ca in cazul mobilizarii armata va lua oameni de pe strada"Boot Camp voluntar - este un nou serviciu militar pentru tineri. In toata perioada taberei, voluntarii vor beneficia de cazare, masa, drepturile financiare pe care le au soldatii incadrati ca profesionisti (la baza ierarhiei, un soldat poate sa castige net peste 5.000 de lei). La finalul acestei perioade de pregatire, MApN a propus acordarea unei prime, a unei bonificatii, la trecerea in rezerva."Si ... citește toată știrea