O noua distractie in Brasov: "bolizi in miniatura". Anul acesta, un test in Poiana Brasov

Hot Rod Fun este o initiativa ce a fost lansata in 2019 si care a venit cu o propunere inedita de a explora orasul la volanul unor masinute care este imposibil sa nu iti atraga atentia in trafic. Dupa Bucuresti, micile automobile Hot Rod Fun ar putea aparea si pe strazile din Brasov.Atrag toate privirile in intersectiile din Bucuresti, dar pot ajunge pana in varf de muntePovestea masinutelor Hot Rod Fun a inceput in 2008 in Norderstedt, Germania, la un gratar si o halba de bere, cand Maik ... citește toată știrea