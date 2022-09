Muzeul Casa Muresenilor Brasov gazduieste, in perioada 15 septembrie-26 noiembrie 2022, expozitia temporara intitulata O istorie a balului cuprinsa in ordinele de dans, din colectia Muzeului National Brukenthal Sibiu.Curatori: Dr. Raluca Maria Frincu, dr. Dana Roxana Hrib.Expozitia cuprinde 47 ordine de dans, obiecte de vestimentatie si sase panouri foto-documentare cu informatii despre organizarea balurilor in Sibiu si despre ... citeste toata stirea