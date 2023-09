Centrul Cultural Reduta Brasov prin Serviciul Cultura Traditionala organizeaza in data de 16 septembrie 2023, Expozitia ,,Un colt de Romanie" in cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului 2023, editia XXX.Expozitia ,,Un colt de Romanie" va cuprinde aspecte de arta traditionala, mestesuguri, meserii si ateliere interactive.De asemenea, va fi expusa o selectie de fotografii inscrise in Concursul national de fotografie ,,Oameni si Datini" ... citeste toata stirea