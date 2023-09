Romanii care isi fac concediile in strainatate ar putea plati o taxa in plus cand isi cumpara vacanta. Asta, pe langa taxa turistica aplicata de catre tara de destinatie. Propunerea apartine Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, care lanseaza suma de un euro de persoana. Agentiile vor colecta taxa de la romani, iar banii stransi ar uma sa fie folositi pentru promovarea Romaniei."In Romania nu avem bani sa ne promovam pe destinatii externe, cei care vin vin intamplator. Am pornit de ... citeste toata stirea