O "palma" de 20.000 de lei

Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) l-a amendat, miercuri, 31 august, pe influencerul George Buhnici, fost jurnalis la Mix TV Brasov, Pro TV, cu 20.000 de lei pentru declaratiile despre "femeile cu vergeturi pe plaja" pe motiv ca ele reprezinta fapta de discriminare si incalca dreptul la deminitate umana. Hotararea a fost adoptata in unanimitate de voturi."Afirmatiile facute de George Daniel Buhnici la adresa femeilor in cadrul emisiunii TV *XNS*, in luna iulie a anului ... citeste toata stirea