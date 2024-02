O poveste de succes de la MApN: de dragoste, cu aviatori de la Brasov

Zborul este un stil de viata pentru familia pilotilor militari capitan comandor Alexandra si Ioan Cramar, piloti pe aeronavele militare C 27 J Spartan si C -130 Hercules din Baza 90 Transport Aerian, Otopeni. Povestea lor a fost facuta publica chiar de Ministerul Apararii Nationale (MApN), luna aceasta, o luna a iubirii, dar si deschiderii recrutarilor pentru Armata.S-au cunoscut in Academia Fortelor Aeriene de la Brasov, iar povestea de iubire a continuat dupa absolvire, intemeindu-si o ... citește toată știrea