S-a nascut si a crescut in paradisul in care multi romani viseaza sa ajunga in vacanta: Republica Dominicana. A terminat Facultatea de Medicina si i s-a oferit ocazia sa lucreze in Statele Unite ale Americii. Modesta Peralta Sosa a avut insa un parcurs pe care daca i l-ar fi prezentat cineva anterior l-ar fi luat ca o gluma.Un medic roman a zarit-o in fotografiile unor prieteni comuni, au ajuns sa corespondeze, iar la prima intalnire a si cerut-o in casatorie. S-au facut mai bine de 10 ani de ... citeste toata stirea