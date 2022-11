O sezatoare aniversara care a avut loc de curand a adunat grupuri de iubitori de traditii din toata tara

Sezatoare aniversara. Cu un an si jumatate in urma descopeream un om pasionat de traditii, de istorie, de ii, de cusaturi si mai ales cu un vis frumos pe care abia il contura. Inca nu stia cum il va porni acel vis, care urma sa fie drumul ales. Stia doar ca trebuia sa il urmeze. In urma un cu un an, acel vis avea sa prinda contur.O sezatoare in orasul Sfantul Gheorghe, activitate coordonata de Zorica Dontu, sufletul acestei idei.Despre Zorica am mai povestit, chiar la inceput de drum, am ... citeste toata stirea