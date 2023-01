O tragedie in Ucraina legata de numele Brasovului

Un elicopter al Serviciului de Stat pentru Situatii de Urgenta din Ucraina s-a prabusit, miercuri, 18 ianuarie, in cursul diminetii, in Brovari, in regiunea Kiev. In urma acestui accident aviatic, si-au pierdut viata 18 persoane.9 persoane se aflau la bordul aeronavei in momentul tragediei, inclusiv ministrul de interne al Ucrainei Denis Monastirsli, prim-adjunctul sau, Evghen Enin, si secretarul de stat Iura Lubkovici. Toti cei noua de la bord au fost ucisi. Monastirski este cel mai inalt ... citeste toata stirea