O vulpita prietenoasa a fost filmata in masivul Pistra Craiului. Vulpea s-a apropiat la doar cativa metri de cel care a imortalizat imaginile. Mai mult, nu s-a sfiit si chiar "a stat la cadru". S-a uitat drept in obiectiv de parca stia ca va ajunge vedeta pe retelele de socializare, iar apoi s-a asezat in ... citeste toata stirea