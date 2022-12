Peste 40 de fotografii etnografice vor fi expuse la Muzeul Traditiilor Codlene, in cadrul expozitiei ,,OAMENI SI DATINI", eveniment sustinut de NewsBV.ro.Centrul Cultural "Reduta" in parteneriat cu Muzeul Traditiilor Codlene organizeaza Expozitia de fotografie etnografica ,,OAMENI SI DATINI", editia a VIII-a.Expozitia cuprinde fotografiile alese si premiate in cadrul Concursului ... citeste toata stirea