Obuze de la Carfil Brasov au ajuns in dotarea soldatilor din Ucraina

O inregistrare video aparuta pe retelele de socializare arata ca soldatii ucraineni au primit obuze fabricate in Romania de Romarm in 2022 in contextul in care autoritatile de la Bucuresti refuza sa precizeze ce munitie si armament au trimis Ucrainei. Singura companie din cadrul Romarm care fabrica obuze de dimensiunea celor prezentate in videoclip este Carfil Brasov.Administratorii contului Ukraine Weapons Tracker noteaza ca obuzul este incarcat intr-un obuzier autopropulsat 2S1 Gvozdika cu ... citeste toata stirea