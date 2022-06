"Ochii tatalui meu": Scrisa de un brasovean, in ucraineana, pentru copiii aflati departe de parintii lor, din cauza razboiului

Lucian Stefan, jumatatea trupei CALEnDAR, a scris piesa "Ochii tatalui meu" in ianuarie, insa nu s-a gandit ca ar putea fi o melodie despre razboi. In februarie, cand a izbucnit conflictul armat din Ucraina, el si-a dat seama ca atunci, mai mult ca oricand, toti copiii din acea tara ar fi dat orice sa mai vada ochii tatilor lor."Mai bine de jumatate din populatia acestui glob mosteneste culoarea ochilor de la tata. Nimeni nu s-a gandit sa scrie o melodie despre ochii tatalui in Romania. Avem ... citeste toata stirea