Olarul cu glas bland, mesterul Gheorghe Iorga, a plecat dintre noi

Nenea Iorga, asa cum il stiam noi cei din Brasov, olarul cu glasul bland si care mereu era calm cu noi toti, a plecat dintre noi. A fost un bun prieten si colaborator al asociatiei noastre din Brasov. A participat la foarte multe targuri mestesugaresti din Brasov. Un om de mare modestie si bunatate. Un om muncitor. Asa cum sade bine unui mestesugar.Il am in minte cum ma incuraja el pe mine ca sa fac ce fac ca fac bine. Avea o blandete care mie mi-a mers la suflet. Am avut ocazia ... citeste toata stirea