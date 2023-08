Opera Brasov propune in stagiunea estivala doua sambete muzicale, in luna august, in Piata Sfantul Ioan.Stagiunea estivala a Operei Brasov continua in Piata Sfantul Ioan cu doua evenimente speciale pentru publicul brasovean: "Operettissimo" si "Armonii estivale". Astazi este prima dintre ele.De la ora 19.00, in Piata Sfantul Ioan, publicul se va putea bucura de "Operettissimo".Spectacolul propus este o premiera inedita pe scenele din tara, ... citeste toata stirea