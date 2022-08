Opera Brasov continua stagiunea estivala cu spectacole organizate vineri si duminica in Piata Sfantul Ioan.Opera Brasov invita publicul la doua spectacole extraordinare sustinute de artisti indragiti ai scenei lirice.Vineri, 2 septembrie 2022, de la ora 19.00, in Piata Sf. Ioan (in spatele Hotelului ARO PALACE), continuam stagiunea estivala cu un eveniment extraordinar: "Seara celor patru baritoni".Opera Brasov aduce o formula inedita de concert, alcatuita din patru voci foarte indragite ... citeste toata stirea