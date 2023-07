Stagiunea estivala a Operei Brasov incepe sambata, 8 iulie, in Piata Sf. Ioan.In acest weekend, Opera Brasov deschide stagiunea estivala in Piata Sf. Ioan cu doua spectacole.Sambata, 8 iulie 2023, de la ora 19.00, in Piata Sf. Ioan (in spatele Hotelului Aro Palace), va invitam la primul eveniment al stagiunii estivale din acest an: "De la Buenos Aires la Brasov", concert de tango argentinian si romanesc cu indragita interpreta Analia Selis.Isi da concursul Orchestra Operei Brasov, condusa ... citeste toata stirea