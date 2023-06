Sambata si duminica, 1 si 2 iulie 2023, de la ora 18.30, in Sala Operei Brasov, inchidem stagiunea 2022 - 2023 cu o premiera: opera "Carmen" de Georges Bizet! Regizorul italian Matteo Mazzoni a revenit la Opera Brasov pentru a monta acest titlu celebru, dupa ce a mai regizat, aici, "Tosca" de G. Puccini, in 2013 si "Rigoletto" de G. Verdi, in 2018.Inspirata de un caz de crima din 1830 din Spania, nuvela lui Prosper Merimee, "Carmen", a fost scrisa in stilul unei adevarate povesti de viata. A ... citeste toata stirea