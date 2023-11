Festivalul de Opera, Opereta si Balet continua, sambata, cu o reprezentatie a spectacolului "Simon Boccanegra" de Giuseppe Verdi prezentat de Opera Romana Craiova.Opera Romana Craiova revine, pentru al doilea an consecutiv, la Opera Brasov, cu o reprezentatie a spectacolului "Simon Boccanegra" de Giuseppe Verdi.Sambata, 11 noiembrie 2023, de la ora 18.30, in Sala Operei Brasov, Opera Romana Craiova vine, pentru al doilea an consecutiv, acum in cadrul celei de-a XX-a editii a Festivalului de ... citeste toata stirea