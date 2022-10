Operatiunea "Balaur": Primele convoaie militare din Franta, in drum spre Brasov

Duminica, 23 octombrie, au intrat in Romania, prin Vama Nadlac, primele blindate de lupta, ale infanteriei franceze. Ele vor ajunge la Cincu, in judetul Brasov, si vor spori, astfel, prezenta armatei franceze, in Grupul de Lupta NATO, care se afla la noi in tara pentru apararea flancului de sud-est al aliantei.Decizia a fost luata de presedintele francez Emanuel Macron, care a ordonat si dislocarea in Romania a unui escadron de tancuri "Leclerc". Ele ar urma sa ajunga in tara, luna viitoare, ... citeste toata stirea