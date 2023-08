O noua specie de orhidee a fost descoperita in Muntii Bucegi. A fost numita "Epipactis bucegensis" si se gaseste in partea de sud-est a Parcului Natural.Prima observatie a fost facuta in iulie 2009 in cadrul unor studii in teren in Parcul Natural Bucegi din Carpatii Meridionali de catre cercetatoarea Nora Anghelescu. La 14 ani de la prima identificare, dupa o lunga perioada marcata de distrugeri si incertitudini, noua specie de orhidee endemica, care a primit numele de "Epipactis bucegensis", ... citeste toata stirea