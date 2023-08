Obisnuim sa le urmam proaspetilor parinti "sa va traiasca", referindu-ne la pruncul nou-nascut. Dar care este povestea din spatele acestei urari? Din pacate, nu este una foarte vesela si are legatura cu vremurile trecute. Originea urarii trebuie cautata in secolul al XIX-lea, daca nu chiar mai demult in timp. Vorbim despre o epoca in care, din cauza conditiilor de trai si a lipsei unui sistem medical adecvat, rata mortalitatii ... citeste toata stirea