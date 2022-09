Oroarea din Feldioara: Sex oral cu fata sotiei, o viola din 2020

Miercuri, 28 septembrie, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Brasov au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de o persoana de sex masculin in varsta de 50 de ani, aceasta fiind cercetata sub aspectul comiterii infractiunilor de viol in forma continuata si agresiune sexuala in forma continuata.Din probatoriul administrat de procurori pana in prezent, s-a retinut ca, de aproximativ doi ani, inculpatul, in calitate de tata vitreg, a profitat de ascendentul avut ... citeste toata stirea