Pace sa fie

Premierul Marcel Ciolacu sustine ca decizia in unanimitate a judecatorilor CCR de excludere a CG "inchide un episod extrem de tensionat si periculos" pe care Romania l-a trait in ultimele luni."In ultimele ore au venit doua vesti care pot readuce atat linistea sociala in Romania, cat si pacea dorita de o lume ... citește toată știrea