Pace sau razboi mondial

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sustinut un nou discurs duminica, timpul caruia a transmis ca este dispus sa negocieze cu Rusia, daca acest lucru va duce la incheierea razboiului. In schimb, a avertizat ca daca discutiile vor esua, ar putea incepe un Al Treilea Razboi Mondial. "Sunt gata de negocieri. Am fost pregatit in ultimii doi ani. Fara negocieri nu putem pune capat acestui razboi. Cei care cred ca acest dialog este superficial si ca nu va rezolva nimic, pur si simplu nu ... citeste toata stirea