Pacientii romani suporta 20% din cheltuielile sistemului sanitar

Povara sistemului sanitar, pe umerii romanilor. 20% din cheltuielile din sistemul de sanatate sunt suportate de pacienti, spune ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. E vorba de bani cheltuiti in plus pe medicamente, servicii si asigurari private de sanatate."E un procent destul de mare pentru Uniunea Europeana. Trebuie sa lucram ca, in timp, acest procent sa se reduca. Peste 30% impovareaza foarte mult pacientii si accesul la serviciile de stat de sanatate", a declarat Rafila. Potrivit ... citește toată știrea